Classica 02:00 bis 03:15 Musik Vivaldi & Piazzolla - Vier Jahreszeiten NL 2014 Stereo 16:9 Merken Antonio Vivaldi (1678-1741): Le quattro stagioni (Die vier Jahreszeiten) - Astor Piazzolla (1921-1992): Las cuatro estaciones porteñas (Die vier Jahreszeiten von Buenos Aires). Vesko Eschkenazy, Violine und Leitung (Vivaldi) - Liviu Prunaru, Violine und Leitung (Piazzolla). Royal Concertgebouw Orchestra. Eines der renommiertesten Orchester in einem der berühmtesten Konzertsäle läßt alle Konventionen beiseite: So funktioniert das "Kennismakingsconcert" (Kennenlernkonzert) in Amsterdam. Um neue Hörerkreise zu gewinnen, präsentiert das Orchester klassische 'Hits' in ungezwungenem Rahmen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Four Seasons Musik: Antonio Vivaldi, Astor Piazolla

