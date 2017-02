Sky Sport HD (1) 02:30 bis 05:00 Golf Golf: US PGA Tour AT&T Pebble Beach National Pro-Am, 3. Tag in Pebble Beach, Kalifornien (USA) USA Stereo 16:9 HDTV Merken Als Bing Crosby 1937 zur ersten National Pro-Am Championship einlud, konnte der berühmte Entertainer nicht ahnen, welch großer und lang anhaltender Erfolg der Veranstaltung beschieden sein würde. Mittlerweile heißt das Turnier AT&T Pebble Beach National Pro-Am und hat nichts von seiner Attraktivität verloren. Die liegt nicht zuletzt an der langen Liste von Stars aus Sport und Showbiz, die jedes Jahr mit den Top-Golfern der US PGA Tour auf die Runde gehen. Sky überträgt exklusiv live und in HD aus Monterey, Kalifornien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

