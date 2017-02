Sky Sport HD (1) 19:15 bis 21:00 Golf Golf: European Tour Maybank Championship, 3. Tag in Kuala Lumpur (Malaysia) Stereo 16:9 HDTV Merken Im vergangenen Jahr trat die Maybank Championship an die Stelle der Malaysian Open. Außer dem Namen hat sich aber nicht viel geändert. Die klimatischen Bedingungen in Kuala Lumpur sind genauso fordernd wie eh und je. Danny Willett, Charl Schwartzel und Bernd Wiesberger scheuen die Hitze nicht. Sky überträgt die Maybank Championship exklusiv live und in HD. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie