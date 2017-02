Secret-Service-Agent Mike Banning (Gerard Butler) wird für den Unfalltod der Präsidentengattin verantwortlich gemacht. Deshalb zu einem Schreibtischjob verdonnert, erhält er eine Bewährungschance, als nordkoreanische Terroristen das Weiße Haus stürmen und den Präsidenten (Aaron Eckhart) in ihre Gewalt bringen. Banning schleust sich in den Amtssitz ein und startet eine gnadenlose Verteidigungsschlacht. - Angriff auf die USA: Gerard Butler in einem brisanten Polit-Ballerthriller vom "Training Day"-Macher. In Google-Kalender eintragen