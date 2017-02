Der 13-jährige Oskari (Onni Tomilla) soll nach alter finnischer Tradition eine Nacht alleine in den Bergen verbringen und mit Pfeil und Bogen ein Tier erlegen. Zu gleicher Zeit wird direkt über ihm ein Attentat auf den Jet des US-Präsidenten verübt. Der Präsident (Samuel L. Jackson) entkommt mit einer Rettungskapsel und landet in der Wildnis. Dort findet ihn Oskari - und wird gemeinsam mit ihm vom Jäger zum Gejagten, denn die Attentäter sind ihnen auf den Fersen. - Ein ungleiches Paar kämpft in den finnischen Wäldern ums Überleben: packende Action mit Samuel L. Jackson. In Google-Kalender eintragen