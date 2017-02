Sky Action 19:30 bis 21:15 Actionfilm Homefront USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-Drogencop Phil Broker (Jason Statham) will mit seiner Tochter Maddy (Izabela Vidovic) in Louisiana ein neues Leben beginnen. Aber dann gerät Maddy auf dem Schulhof in eine Prügelei mit einem Jungen. Dessen Onkel ist ausgerechnet der Crystal-Meth-Dealer Gator Bodine (James Franco). Als sich Phil nicht einschüchtern lässt und Bodine Hinweise auf seine wahre Identität entdeckt, zögert er nicht, die Feinde aus Brokers Vergangenheit auf seine Spur zu bringen. - Geradliniger Actionthriller, in dem es Jason Statham mit einem diabolischen James Franco zu tun bekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Phil Broker) James Franco (Morgan "Gator" Bodine) Winona Ryder (Sheryl Marie Mott) Kate Bosworth (Cassie Bodine Klum) Rachelle LeFevre (Susan Hetch) Frank Grillo (Cyrus Hanks) Clancy Brown (Sheriff Keith Rodrigue) Originaltitel: Homefront Regie: Gary Fleder Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Theo van de Sande Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 16