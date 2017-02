Sky Action 10:45 bis 12:25 Actionfilm Assault on Wall Street USA, CDN 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wachmann Jim (Dominic Purcell) steckt in argen Finanznöten: Die Krankenversicherung hat die Zahlungen zur Behandlung seiner schwerkranken Frau Rosie (Erin Karpluk) eingestellt. Und dann lösen sich in der Börsenkrise auch noch seine Ersparnisse in Luft auf. Nachdem er alles verloren hat, will Jim mit denen abrechnen, die sein Schicksal zu verantworten haben: den Bankern. - Fesselndes Thrillerdrama von Regie-Provokateur Uwe Boll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Purcell (Jim Baxford) Erin Karpluk (Rosie Baxford) Edward Furlong (Sean) Eric Roberts (Patterson) John Heard (Jeremy Stancroft) Keith David (Freddy) Michael Paré (Frank) Originaltitel: Assault on Wall Street Regie: Uwe Boll Drehbuch: Uwe Boll Kamera: Mathias Neumann Musik: Jessica de Rooij Altersempfehlung: ab 16

