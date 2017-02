Sky Action 08:55 bis 10:45 Actionfilm Police Story - Back for Law HK, CHN 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Verhältnis zwischen Interpol-Cop Zhong Wen (Jackie Chan) und seiner Tochter Miao Miao ist angespannt. Als sie ihn auf ein Treffen in die Bar des zwielichtigen Wu Jiang einlädt, hofft Wen auf einen Neuanfang. Doch schnell merkt er, dass er in eine Falle geraten ist: Wu Jiang nimmt ihn, seine Tochter und die restlichen Gäste als Geisel und will so einen Häftling freipressen. Doch Zhong Wen schlägt zurück. - Actionlegende Jackie Chan kämpft in dem harten Asia-Thriller für das Leben seiner Tochter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Zhong Wen) Ye Liu (Wu Jiang) Tian Jing (Miao Miao) Wei Na (Na Na) Rongguang Yu (Captain Wu) Tao Yin (Lan Lan) Yiwei Liu (Niu) Originaltitel: Jing cha gu shi 2013 Regie: Sheng Ding Drehbuch: Sheng Ding Kamera: Yu Ding Musik: Zai Lao Altersempfehlung: ab 16