Sky Bundesliga 15:15 bis 17:30 Fußball Live Fußball: Bundesliga RB Leipzig - Hamburger SV, 20. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Der letzte Spieltag lief nicht gut für RB Leipzig. Zu der eigenen 0:1-Niederlage in Dortmund kam hinzu, dass alle Verfolger siegten. Trotzdem hat der Aufsteiger noch acht Zähler Vorsprung auf Platz vier. Und RB-Coach Ralph Hasenhüttl kann sich nicht vorstellen, "dass eine Niederlage in Dortmund diese Mannschaft aus der Bahn werfen wird". Im Gegensatz zu RB konnte der HSV mit dem letzten Spieltag sehr zufrieden sein. Während die Abstiegskampf-Konkurrenten verloren, besiegten die Hamburger Leverkusen mit 1:0. "Wir können nur mit einem großen Abreibungskampf punkten. Anders geht es nicht", lobte HSV-Torwart René Adler die Einstellung des Teams. Moderation: Jan Henkel, Experte: Wolfram Ei In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel