Sky Bundesliga 12:30 bis 14:55 Fußball Live Fußball: 2. Bundesliga Würzburger Kickers - 1. FC Heidenheim, 20. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken "Wir hatten so viele Standardsituationen. Dabei ist nichts herausgekommen. Das ist auch eine Willensfrage", ärgerte sich Kickers-Keeper Robert Wulnikowski nach dem 0:1 in Kaiserslautern, "es ist die Aufgabe für die kommende Woche, es besser zu machen." Besser als die Verwertung der Standards ist mit 28 Punkten der sichere Platz im Tabellenmittelfeld. "Aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen", fordert Abwehrchef und Kapitän Sebastian Neumann. Wieder in die Spur kommen muss Heidenheim nach zwei Pleiten in Serie. Dem 1:2 in Aue folgte ein 2:3 gegen Nürnberg - der Anschluss an die Top drei ist abgerissen. "Als Mannschaft war es einfach zu wenig", kritisierte Coach Fra In Google-Kalender eintragen Bildergalerie