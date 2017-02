Sky Nostalgie 09:20 bis 11:10 Drama Zwischen Gestern und Morgen D 1947 SW 20 40 60 80 100 Merken Michael Rott (Viktor de Kowa) emigrierte vor den Nazi-Schergen in die Schweiz. Zehn Jahre später kehrt er ins zerbombte Deutschland zurück. Doch dem Maler schlägt eine Welle von Verachtung entgegen. Nur ein junges Mädchen (Winnie Markus) steht zu ihm. - Hochklassig besetzter Trümmerfilm, der in der amerikanischen Besatzungszone entstand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viktor de Kowa (Michael Rott) Winnie Markus (Annette Rodenwald) Hildegard Knef (Katharina) Sybille Schmitz (Nelly Dreyfuss) Willy Birgel (Alexander Corti) Viktor Staal (Rolf Ebeling) Carsta Löck (Frau Gertie) Originaltitel: Zwischen gestern und morgen Regie: Harald Braun Drehbuch: Harald Braun, Herbert Witt Kamera: Günther Anders Musik: Werner Eisbrenner