Sky Nostalgie 07:50 bis 09:20 Melodram Die Sünderin D 1951 SW Die Prostituierte Marina (Hildegard Knef) verliebt sich in einen Maler (Gustav Fröhlich). Sie ändert ihr Leben und kümmert sich nur noch um den Künstler, der an einem Gehirntumor leidet. Für beide ist es die schönste Zeit ihres Lebens, bis die Krankheit unbarmherzig zuschlägt. - Der Film sorgte u. a. wegen einer harmlosen Nacktszene für einen handfesten Skandal und kostete der Knef fast die Karriere. Bildergalerie Schauspieler: Hildegard Knef (Marina) Gustav Fröhlich (Alexander) Robert Meyn (Marinas Stiefvater) Jochen-Wolfgang Meyn (Marinas Stiefbruder) Änne Bruck (Marinas Mutter) Andreas Wolf (Arzt) Originaltitel: Die Sünderin Regie: Willi Forst Drehbuch: Gerhard Menzel, Georg Marischka, Willi Forst Kamera: Václav Vich Musik: Theo Mackeben Altersempfehlung: ab 12