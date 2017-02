Sky Krimi 04:20 bis 05:35 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 306 Aus Mangel an Beweisen D, A, CH 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Judith Mahler wird beschuldigt Frederick Schaposi, ihren ehemaligen Vergewaltiger, getötet zu haben. Ihr Vater, der Geschäftsmann Hugo Mahler, bitte Benni ihre Verteidigung zu übernehmen. Die Staatsanwältin Strauss fährt jede Menge Beweise auf. So hielt sich die Angeklagte zum Zeitpunkt des Mordes offenbar im selben Hotel auf wie das Opfer. Gegenüber Benni beteuert Judith ihre Unschuld. Der Fall nimmt eine Wendung, als Konstantin Schlick auf den Überwachungsvideos des Hotels gesichtet wird. Er ist Judiths ehemaliger Anwalt in der Vergewaltigungssache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antoine Monot jr. (Benni Hornberg) Wanja Mues (Leo Oswald) Thomas Thieme (Dr. Oskar Renners) Bettina Zimmermann (Claudia Strauss) Sina Tkotsch (Nele) Julia Brendler (Judith Mahler) Leslie Malton (Anna-Luisa Schaposi) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Felix Herzogenrath Drehbuch: Mike Bäuml Kamera: Heinz Wehsling Musik: Mario Lauer