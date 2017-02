Sky Krimi 01:05 bis 02:05 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 305 Der blinde Fleck D, A, CH 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Strafverteidiger Benni Hornberg übernimmt den Fall von Paula Mohnkopf. Die Lackiererin soll ihren Chef getötet haben, der sie in seiner KFZ-Werkstatt jahrelang mit giftigen Chemikalien arbeiten ließ. Die Mandantin entpuppt sich als schwierig: Sie gesteht die Tat, weigert sich aber, ihren Arzt als Zeugen zuzulassen. Die Verteidigung auf Totschlag im Affekt wird für Benno daher unmöglich. Zudem legt die Staatsanwältin Claudia Strauss neue Beweise vor, die Paula als eiskalte Killerin darstellen. Nach weiteren Recherchen von Benni und Leo erscheint der Fall plötzlich in neuem Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antoine Monot jr. (Benni Hornberg) Wanja Mues (Leo Oswald) Thomas Thieme (Dr. Oskar Renners) Bettina Zimmermann (Claudia Strauss) Sina Tkotsch (Nele) Kathrin Kühnel (Gabi Hornberg) Annika Blendl (Paula Mohnkopf) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Felix Herzogenrath Drehbuch: Johannes Lackner Kamera: Heinz Wehsling Musik: Mario Lauer