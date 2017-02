Sky Krimi 20:15 bis 21:20 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 1 Verhängnisvolle Freundschaft D, A, CH 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Anruf seines alten Schulfreundes Leo Oswald bringt das Leben des Anwaltes Benni Hornberg ganz schön durcheinander. Leo ist nach Jahren als Kleinkrimineller in Südamerika nach Frankfurt zurückgekehrt und steckt in Schwierigkeiten: Er soll den Unternehmer Stefan Schwarz getötet haben. Obwohl die Indizien schwer wiegen, übernimmt Benni den Fall und begibt sich damit in Teufels Küche. Auch privat stürzt sein geordnetes Leben plötzlich zusammen. Seine Frau Gabi hat sich auf eine Affäre mit ihrem Yogalehrer eingelassen. - Antoine Monot Jr. und Wanja Mues als Ermittlerduo in der Neuauflage des erfolgreichen Krimiserien-Klassikers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wanja Mues (Leo Oswald) Antoine Monot jr. (Benni Hornberg) Thomas Thieme (Dr. Oskar Renners) Christina Hecke (Conni Leinfelder) Jürgen Tarrach (Frederic Katzner) Rainer Sellien (Alexander Bast) Sina Tkotsch (Nele) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Marcus Ulbricht Drehbuch: Florian Oeller Kamera: Ludwig Franz Musik: Mario Lauer Altersempfehlung: ab 12