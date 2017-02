Sky Krimi 06:45 bis 07:35 Krimiserie Zugriff - Ein Team. Ein Auftrag. Tödliche Ekstase D 1997 Stereo Merken In der Drogenszene kursieren mit Heroin versetzte Ecstasy-Pillen, die bereits mehrere Todesopfer forderten. Chris Schmitt und Elvis Kogler begeben sich undercover in die Szene und machen eine schockierende Entdeckung: Ihr Kollege Bergmann vom Drogendezernat dealt offenbar selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dietz-Werner Steck (Franz Berg) Krista Posch (Beate Claudius) Giulio Ricciarelli (Elvis Kogler) Chris Hohenester (Chris Schmitt) Edwin Noël (Dr. Oberländer) Lars Wellings (Thorsten Bergmann) Susanne Meikl (Jutta Westermann) Originaltitel: Zugriff - Ein Team. Ein Auftrag. Regie: Holger Barthel Drehbuch: Hartmut Grund, Martina Lis Kamera: Christian Reitz Musik: Giorgio Moroder, Yullwin Mak

