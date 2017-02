Sky Bundesliga 12:00 bis 14:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg, 20. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Abstiegsangst in Mainz: Die Rheinhessen rutschen durch das 0:4 bei 1899 Hoffenheim von Platz zehn auf 13 ab. Gegen Augsburg und Bremen warten nun zwei richtungsweisende Begegnungen auf die Mainzer. "In den nächsten Spielen haben wir Gegner auf Augenhöhe. Da wird sich zeigen, wer an den Relegationsplatz heranrückt und wer oben bleibt", sagt Trainer Martin Schmidt. Noch deutlicher formuliert es sein Kapitän Niko Bungert: "Gegen Augsburg müssen wir drei Punkte holen." Der FCA ist durch seinen Last-Minute-Sieg gegen Bremen an den Mainzern vorbei auf Platz zehn geklettert und will die 05er nicht wieder vorbeilassen. Moderation: Michael Leopold, Experte: Dietmar Hamann, Kommentar: Jonas Fried In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold Gäste: Gäste: Dietmar Hamann

