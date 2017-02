TNT-Serie 02:45 bis 03:30 Dokusoap Lucha Underground Gefangen im Käfig USA 2014 16:9 Merken Cage will unbedingt das Championship Match gewinnen. Cueto bietet dafür eine weitere einmalige Gelegenheit. Johnny Mundo will zudem Rache an seinem Gegner üben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Ashenoff (Konnan) Justin Borden (Referee) Brian Cage (Cage) Luis Fernandez-Gil (Dario Cueto) Angela Fong (Black Lotus) Dulce María García (Sexy Star) John Hennigan (Johnny Mundo) Originaltitel: Lucha Underground Regie: Quinn Saunders Drehbuch: Christopher DeJoseph

