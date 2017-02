TNT-Serie 21:00 bis 21:45 Krimiserie Rizzoli & Isles 05:26 USA 2015 16:9 Merken Das Team rund um Jane Rizzoli und Mora Isles fahndet noch immer mit Hochdruck nach dem Täter, der Janes Kreditkarten missbraucht und ihr Appartement in Brand gesetzt hat. Solange er nicht gefasst ist, stellt er eine akute Bedrohung für Jane und die Menschen in ihrem Umfeld dar. Der neueste Fall führt die Ermittler jedoch auf die Spur des unbekannten Stalkers: Eine junge Frau wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Bei dem Opfer handelt es sich um eine ehemalige Drogenabhängige. Als Todesursache lässt sich ein undichter Drogenballon im Magen der Toten feststellen. Mora findet heraus, dass dieser nicht zufällig geplatzt ist. Viel interessanter ist jedoch der Inhalt eines weiteren Ballons: In diesem entdeckt Mora eine Uhr, die Jane ohne Zögern als ihre eigene wiedererkennt. Die Uhr im Magen der Toten zeigt ein bestimmtes Datum und die Uhrzeit 05:26 an. Der Täter hat mit diesem Hinweis sein erneutes Zuschlagen angekündigt. Doch diesmal ist es nicht Jane, die im Fokus des Stalkers steht, sondern ihre beste Freundin Maura... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce McGill (Vince Korsak) Idara Victor (Nina Holiday) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Damon Dayoub (Boris Martin) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Gregory Prange Drehbuch: Michael Sardo Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12