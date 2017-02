TNT-Serie 07:00 bis 07:45 Serien McLeods Töchter Sturmwarnung AUS 2005 16:9 Merken Wieder einmal geht es auf der Farm drunter und drüber. Nachdem alle so lange und hart dafür gearbeitet haben, dass der Betrieb ein Bio-Siegel bekommt, steht auf einmal der gute Ruf von Drover's Run auf dem Spiel, denn verseuchtes Getreide wurde geliefert. Zu allem Überfluss hat Tess' Lieblingspferd zu viel gefressen und könnte nun an einer Kolik eingehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Brett Tucker (Dave Brewer) Michala Banas (Kate Manfredi) Stephen Anderton (Paul Edwards) Reece Horner (Nat) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Rick Held

