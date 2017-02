Disney XD 10:20 bis 10:45 Trickserie Phineas und Ferb Flucht aus dem Phineas-Turm / Ein Schnabeltier wechselt die Seiten USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Phineas und Ferb bauen einen empfindsamen Turm und geloben, ihm zu entkommen, aber das Bauwerk wird von Dr. Doofenschmirtz' Grob-inator getroffen. Daraufhin will der Turm die beiden Jungs nicht mehr gehen lassen. (b) Carl ist schockiert: Er findet heraus, dass Perry das Schnabeltier als Dr. Doofenschmirtz' Butler arbeitet. Eine Reihe von Rückblicken enthüllt den Käse-Freizeitpark, den Phineas und Ferb gebaut haben, eine Party-Such-Rakete und einen Butler-inator. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh