RTL Passion 05:35 bis 06:00 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Nachdem Axel zum Bezirksbürgermeister gewählt wurde, soll nun der Bau der U-Bahn-Verlängerung in der Siedlung beginnen. Annette steht den Bauarbeiten zunächst positiv gegenüber: Sie ist sich sicher, dass ihr Imbiss dank der neuen Haltestelle florieren wird. Doch dann muss sie erfahren, was Axel ihr bislang verheimlicht hat. Isabelle kann nach ihrer vermeintlichen Verletzung das Schaulaufen nicht erfolgreich beenden. Der Sponsor erklärt bedauernd, kein Interesse an einer finanziellen Unterstützung der Eisshow zu haben. Während die Steinkamps kaum noch Hoffnung haben, ihr Zentrum noch retten zu können, ist Katja entschieden, Ben zu helfen. Sie bietet an, trotz ihrer noch immer labilen Gesundheit für Isabelle einzuspringen. Marian ist klar, dass er sich weiter der Autoschieberbande unterwerfen muss, wenn er Deniz' und sein Leben schützen will. Doch als Marian fast von der Polizei gefasst wird, macht ihm Deniz klar, dass Marian so nicht weitermachen kann. Die Gefahr, dass er im Gefängnis landen könnte, ist einfach zu groß. Während Marian jedoch keinen Ausweg aus der misslichen Situation sieht, ist Deniz anderer Meinung und ruft heimlich die Polizei. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser