Syfy 02:55 bis 03:40 Mysteryserie Under the Dome Chester's Mill USA 2013 Stereo 16:9 Merken Während über Chester's Mill ein schrecklicher Sturm hinwegzieht, stülpt sich eine riesige, durchsichtige Kuppel über die Kleinstadt und trennt alles Leben darunter schalldicht von der Außenwelt ab. Familien werden getrennt, Durchreisende in der Gemeinde eingeschlossen. Niemand hat eine Idee, woher die Kuppel kommen könnte, und die Polizei ist vor allem damit beschäftigt, der wachsenden Panik Herr zu werden. Als Polizeichef Duke (Jeff Fahey) versucht, die Kuppel zu berühren, explodiert sein Herzschrittmacher und der Chief stirbt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Natalie Martinez (Deputy Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Niels Arden Oplev Drehbuch: Brian K. Vaughan Kamera: Cort Fey Musik: W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16

