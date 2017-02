Syfy 23:30 bis 01:25 Fantasyfilm Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht (1) USA 2011 Nach dem Roman von Stephenie Meyer Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Für Bella (Kristen Stewart) und Edward (Robert Pattinson) hängt der Himmel voller Geigen. Die beiden haben geheiratet und genießen nun ihre romantischen Flitterwochen in Rio de Janeiro. Kurz darauf merkt Bella, dass sie schwanger ist. Eine lebensgefährliche Situation für die junge Frau, da sie als Mensch viel zu schwach ist, einen Halbvampir zu gebären. Doch Bella ist fest entschlossen, das Kind zu bekommen, auch wenn es sie das Leben kosten sollte. Dann erfahren die Volturi vom Nachwuchs der Cullens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Stewart (Bella Swan) Robert Pattinson (Edward Cullen) Taylor Lautner (Jacob Black) Billy Burke (Charlie Swan) Peter Facinelli (Dr. Carlisle Cullen) Elizabeth Reaser (Esme Cullen) Kellan Lutz (Emmett Cullen) Originaltitel: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 Regie: Bill Condon Drehbuch: Melissa Rosenberg Kamera: Guillermo Navarro Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12