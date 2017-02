Syfy 21:00 bis 21:50 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Kriegslist USA 2004 Stereo 16:9 Merken Nachdem es der Enterprise gelungen ist, ein Schiff der Xindi abzufangen, manipuliert Archer (Scott Bakula) einen der Gefangenen: Degra (Randy Oglesby), den Designer der Waffe. Archer erklärt ihm, dass sie drei Jahre lang zusammen in einem Insektoiden-Gefängnis inhaftiert waren und viele der Xindi in dieser Zeit ermordet wurden. Da Archer vorgibt, Degra bei der Suche nach seiner Familie zu helfen, nennt dieser ihm die Koordinaten der militärischen Anlage der Xindi. Als er allerdings begreift, dass er von Archer manipuliert wurde, kommt es zum Eklat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Captain Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (Subcommander T'Pol) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Ensign Travis Mayweather) Linda Park (Ensign Hoshi Sato) Connor Trinneer (Commander Charles "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Mike Vejar Drehbuch: Michael Sussman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12