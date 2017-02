Syfy 15:05 bis 15:30 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Einflussbereiche USA 2010 Stereo 16:9 Merken Count Dooku lässt die Töchter von Papanoida, des frisch gewählten Vorstehers von Pantora, entführen. Mit diesem Druckmittel will er Papanoida dazu zwingen, mit Pantora zu den Separatisten überzulaufen. Ahsoka, Senator von Pantora und Riyo Chuchi arbeiten zusammen, um Papanoida und seinem Sohn Ion zu helfen, dessen Schwestern zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Kyle Dunlevy, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Katie Lucas, Bernadette McNamara, Steven Melching Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12