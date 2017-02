Syfy 09:55 bis 10:50 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 53 Computer M5 USA 1968 Stereo 16:9 Merken Das M5 Multitronic Computer System wurde entwickelt, um Raumschiffe künftig ohne Besatzung zu steuern. Die Crew der Enterprise soll das neue System in Anwesenheit des Erfinders Dr. Daystrom testen. Nach einem reibungslosen Start kommt es schon bald zu Problemen. Das System entwickelt ein gefährliches Eigenleben. Um seine Abschaltung zu verhindern, greift es sogar das eigene Schiff an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Walter Koenig (Chekov) George Takei (Sulu) Nichelle Nichols (Uhura) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, John Meredyth Lucas Drehbuch: Dorothy C. Fontana, John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6