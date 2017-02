Syfy 09:00 bis 09:55 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 52 Das Jahr des roten Vogels USA 1968 Stereo 16:9 Merken Im Orbit des Planeten Omega IV trifft die U.S.S. Enterprise auf die herrenlose U.S.S. Exeter, deren Crew offenbar einem tödlichen Virus erlag. Einzig Captain Tracey konnte sich auf den Planeten retten. Dort unterstützt er das Volk der Khoms in ihrem Kampf gegen die Yangs. Dadurch verletzt er ein ehernes Gesetz der Föderation, das jede Einmischung in die Angelegenheiten fremder Planeten verbietet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Uhura) George Takei (Sulu) Walter Koenig (Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Vincent McEveety Drehbuch: John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12