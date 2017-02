History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Terra X Die Wiederkehr des Pharao Die Wiederkehr des Pharao D 2011 Stereo 16:9 Merken Ein gewaltiges Erdbeben zerstörte um 1220 vor Christus den größten Tempel Ägyptens. In seinem Inneren befanden sich über eintausend Statuen. Als die Ägyptologin Hourig Sourouzian die Ausgrabungsarbeiten am Totentempel Amenophis III. aufnahm, waren nur noch zwei Kolossalstatuen von der gigantischen Anlage zu sehen. Während ihrer Grabungen kamen neben tausenden Fragmenten auch Dutzende gut erhaltener Statuen zu Tage. Die Dokumentation zeigt spannende Einblicke in den Archäologenalltag und verdeutlicht, wie schwierig es ist, ein Puzzle aus tonnenschweren Steinbrocken zusammen zu setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12