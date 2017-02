History 18:05 bis 18:55 Dokumentation Terra X Die Geschichte des Essens: Dessert (3/3) Die Geschichte des Essens (3/3): Dessert D 2015 Stereo 16:9 Merken Ernährungsexperten halten Nachspeisen für unnötig, in großen Mengen sogar für schädlich. Christian Rach erkundet die Geschichte der Süßspeisen. Das Dessert, wie wir es heute kennen, entwickelte sich im 17. Jahrhundert an den Höfen Frankreichs. Vorher aß man in gehobenen Kreisen im "Buffet-Stil". Alles kam auf einmal auf den Tisch. Ein Großteil des Buffets war gesüßt, Zucker galt als gesund. Man süßte sogar Taubenragout, Nieren-Pudding und Fisch. Dann wandelte sich der Geschmack. Süßes und Salziges wurden getrennt. Es entwickelte sich ein eigener letzter, ausschließlich süßer Gang, das Dessert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Rach Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12