History 13:30 bis 13:55 Dokusoap Big Easy Motors Camaro Geldmaschine USA 2016 Stereo 16:9 Charles und Trey finden im Bayou zufällig einen 1970er Z28 Chevrolet Camaro, der allerdings dringend restauriert werden muss. Wenn Charles die Echtheit dieses Stückes belegen und es instand setzen kann, könnte er viel Geld verdienen. Nachdem er ein neues Teammitglied gewinnen konnte, das sich beweisen will, befindet sich Charles im Wettlauf gegen die Zeit, um den Schrotthaufen in einen Klassiker zu verwandeln, der es wert ist, bei der Auktion versteigert zu werden. Schauspieler: Juan Gaspard (Auction Attendee) Rey Reynaud (Auction Attendee 2016) Originaltitel: Big Easy Motors Regie: Chase Johnson Altersempfehlung: ab 12