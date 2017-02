National Geographic Wildlife 02:40 bis 03:25 Dokumentation World's Deadliest Killers Kleine Killer GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Doku-Serie werden Raubtiere vorgestellt, die beweisen, dass es bei der Jagd nach Beute nicht immer auf die Größe ankommt. Diese kleinen Killer können Beutetiere erlegen, die um ein Vielfaches größer sind, als sie selber. Ob es der wilde, 25 Zentimeter lange Hermelin ist, der Kaninchen tötet, die zehnmal so groß sind wie er selbst, oder der nur 60 Zentimeter hohe Asiatische Wildhund, der zwei Tonnen schwere Gnus erlegt. Oder aber der golfballgroße Blaugeringelte Kraken, der eines der tödlichsten Gifte der Erde einsetzt. Diese Doku-Serie zeigt den Zuschauern Geschöpfe der Natur, die nur zu oft übersehen werden. Sie sind klein genug, um sie in der Hand zu halten - aber auch tödlich genug, um das zu einem fatalen Fehler zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest Killers

