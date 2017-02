National Geographic Wildlife 01:05 bis 01:55 Dokumentation Die Männer der Everglades 5 Minuten vor dem Start USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Für zwei der gefährlichsten Alligatoren im "Billie Swamp Safari Wildlife Park" steht ein Umzug in ein anderes Gehege an. Wildlife-Experte Gus "Onebear" Batista ist voll gefordert, um das Ganze in die Wege zu leiten - doch Gus laboriert an einer schmerzhaften Verletzung, die noch nicht ausgeheilt ist. Wird er der Belastung der Alligator-Umsiedlung dennoch gewachsen sein? Eine Schreckensmeldung hält den Rest des Park-Teams auf Trab: Bei den für Übernachtungsgäste errichteten Pfahlhütten treibt sich ein wilder Alligator herum, der sich in den Park verirrt hat. Natürlich muss das Reptil verschwinden, bevor die ersten Gäste der Saison begrüßt werden können - doch als die Tierpfleger an den Hütten nach ihm suchen, fehlt von dem Störenfried jede Spur. Parkdirektor Jay Osceola hat sich derweil Gedanken um die Ausbildung der neuen Parkmitarbeiter gemacht. Er beschließt, dass sie alle dringend einen Kurs im Umgang mit Alligatoren benötigen, um auch brenzlige Situationen im Umgang mit den Tieren perfekt zu beherrschen. Ihre erste Lektion bekommen die "Rekruten" von einem wahren Meister seines Fachs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Men