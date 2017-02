National Geographic Wildlife 21:50 bis 22:45 Dokumentation Der Schwarze Kaiman: Die Legende des Amazonas USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Während der Trockenzeit bildet sich im Herzen des Amazonasbeckens ein auf keiner Karte verzeichneter See. Jahr für Jahr lockt dieses Gewässer eine Reptilienart an, die sich seit der Zeit der Dinosaurier kaum verändert hat: Der bislang nur wenig erforschte Schwarze Kaiman nutzt das Gewässer zur Paarung und Eiablage. Glaubt man den Berichten der Einheimischen, dann tummeln sich zur Trockenzeit hunderte Kaimane in der abgelegenen Region. Handelt es sich bei diesen Geschichten um bloße Legenden, oder wandern die Schwarzen Kaimane tatsächlich jedes Jahr hunderte Kilometer, um hier zusammenzukommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amazonia's Giant Jaws