Faszination Tierreich Die Savanne USA 2009

Mit seiner Mischung aus digitalen Effekten und Realfilm nimmt "Faszination Tierreich" diesmal das Leben in der Savanne unter die Lupe: Löwen machen Jagd auf Antilopen, eine Klapperschlange nähert sich vorsichtig ihrer Beute und Termiten verteidigen ihren Bau, während Adler und Hase sich ein Wettrennen auf Leben und Tod liefern. "Faszination Tierreich" friert solche dramatischen Momente ein, dreht und zoomt auf wichtige Details und erläutert die Details: Von der Wirkungsweise von Schlangengift über die Entstehung des charakteristischen Fauchens der Löwen bis zum Aufbau des Adlergefieders, das ihm seine schnellen Manöver in der Luft ermöglicht.

Originaltitel: Animal Impact