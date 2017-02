National Geographic Wildlife 14:25 bis 15:15 Dokumentation Die Schneeleoparden Afghanistans USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Gemeinsam mit der Wildlife Conservation Society ist es einem Team von NATIONAL GEOGRAPHIC erstmals gelungen, in Afghanistan einen Schneeleoparden aufzuspüren und mit einem Peilsender auszustatten, um so neue faszinierende Erkenntnisse über die bedrohte Spezies zu gewinnen. Sich den Weg zu der atemberaubend schönen Raubkatze zu bahnen, kam für die Forscher in dem kriegsgebeutelten Land am Hindukusch jedoch einem Spießrutenlauf gleich. Denn an jeder Ecke lauerten Gefahren: sei es durch terroristische Gruppierungen, die ohne Vorwarnung zuschlagen, Lawinen, die plötzlich ins Rollen kommen, dichte Nebelbänke oder drastische Temperaturstürze. "Die Schneeleoparden Afghanistans" dokumentiert die mutige Expeditionsreise, die die Wissenschaftler unternommen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snow Leopard of Afghanistan