National Geographic Wildlife 07:05 bis 07:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Hugo & Crusty - die Unberechenbaren USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Folge von "Der Hundeflüsterer" dreht sich alles um die altehrwürdige Englische Bulldogge. Die Rasse erfreut sich bei Hundefreunden großer Beliebtheit, gilt sie doch als relativ pflegeleicht und umgänglich. Bei den beiden Bulldoggen-Exemplaren, mit denen Cesar Millan Bekanntschaft macht, verhält sich das jedoch völlig anders: Da wäre der 3-jährige Hugo aus Santa Barbara, Kalifornien, der ein extrem aggressives Verhalten an den Tag legt. Selbst sein Besitzer fürchtet sich inzwischen vor der Bulldogge und meidet den Kontakt. Nach einem ganzen Tag intensiver Arbeit muss sich auch Cesar eingestehen, dass Hugos Störung derart schwerwiegend ist, dass ihm nur stationär in einer speziellen Therapieeinrichtung geholfen werden kann. Nachdem Hugo in professionelle Hände übergeben wurde, wartet in Los Angeles schon der nächste Patient auf die Hilfe des Hundeflüsterer: Bulldogge Crusty hat einen sehr eigenen Kopf und lässt sich bei Spaziergängen kaum führen. Kann Cesar helfen, so dass Crusty seine stark ausgeprägte Dominanz in den Griff bekommt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

