Universal Channel 04:15 bis 06:00 Actionfilm Ein Vogel auf dem Drahtseil USA 1990 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einem Tankstellenangestellten erkennt die Topanwältin Marianne ihren seit 15 Jahren spurlos verschwundenen Lover Rick wieder. Er tauchte seinerzeit unter, weil er gegen die angesehenen Cops Sorenson und Diggs aussagte, die sich mit Drogen ein Zubrot verdienten. Nun sind sie wieder auf Ricks Fersen, der nur mit Mariannes Hilfe entkommen kann. Eher widerwillig begleitet Marianne Rick auf seiner Flucht durch die Stationen seines in den letzten 15 Jahren rastlosen Lebens, wobei sie sich trotz unterschiedlicher Lebensauffassungen wieder ineinander verlieben. In einem Zoogehege kommt es zum gigantischen Showdown. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mel Gibson (Richard ?Rick? Jarmin) Goldie Hawn (Marianne Graves) David Carradine (Eugene Sorenson) Bill Duke (Albert Diggs) Stephen Tobolowsky (Joe Weyburn) Joan Severance (Rachel Varney) Jeff Corey (Lou Baird) Originaltitel: Bird on a Wire Regie: John Badham Drehbuch: David Seltzer, Louis Venosta, Eric Lerner Kamera: Robert Primes Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12