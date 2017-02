ARTE 18:00 bis 18:45 Reportage Mare TV Alaska - Die Bucht der Gletscher Alaska: Die Bucht der Gletscher D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Prince William Sound, eine riesige Meeresbucht im Süden Alaskas, bietet Einsamkeit pur. Über 5.000 Kilometer erstreckt sich die Küste, an der nur zwei nennenswerte Orte liegen: Valdez und Cordova. Nach Cordova führt keine Straße. Wer hierher will, muss vier Stunden Fahrt mit dem Fährschiff in Kauf oder das Flugzeug nehmen. Gayle Ranney ist seit fast 40 Jahren Pilotin eines Wasserflugzeugs. Die Pionierin hat alle Vorbehalte gegen Frauen am Steuerhorn hartnäckig beiseite geräumt. Und so fliegt sie auch mit ihren 72 Jahren noch jeden Tag, von morgens bis abends. So wie man bei uns das Taxi ruft, bestellt man in Cordova Gayle Ranney mit ihrer Cessna. Mal bringt sie eine Familie zum Angeln in die Wildnis, mal fliegt sie eine Kiste frisches Gemüse zu einer Segeljacht, deren Crew sich seit Monaten nur von Essen aus Dosen ernährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: mareTV Regie: Henning Rütten