Die Faröer-Inselgruppe umfasst 18 Inseln, allesamt schroff und wild, mit spektakulären Steilkliffen, Fjorden und hohen Bergen. 200 Jahre lang waren die Inseln fest in der Hand der Wikinger, und bis heute sehen sich die Faröer als die direkten Nachkommen dieser furchteinflößenden Abenteurer. Wie Grönland gehören die Faröer Inseln als "gleichberechtigte Nation" zum Königreich Dänemark. Lítla Dímun ist das kleinste und unzugänglichste Eiland der Inselgruppe. Ihre Klippen fallen auf allen Seiten steil ins Meer, was die Insel unzugänglichr macht.