Animal Planet 02:25 bis 03:15 Dokumentation Außer Kontrolle Angriff eines Geparden USA 2008 Merken Die Südafrikanerin Michelle Garforth setzt sich seit Jahren für bedrohte Tierarten ein. Da die bekannte Fernsehmoderatorin selbst schon junge Wildkatzen mit der Flasche aufgezogen hat, ist sie im Umgang mit Raubkatzen eigentlich sehr routiniert. Trotzdem kommt es bei den Aufzeichnungen für eine TV-Show im Hoedspruit Center in der Nähe von Johannesburg urplötzlich zu einem gefährlichen Zwischenfall. Michelle zeichnet gerade in einem Gepardengehege ein Interview auf, als sich ihr eines der Tiere langsam nähert. Das Gepardenweibchen ist hungrig, da sich die Fütterung der Tiere wegen der TV-Produktion verzögert. Als die Moderatorin erschrocken eine falsche Bewegung macht, packt die Raubkatze blitzschnell zu und verbeißt sich in Michelles Arm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Garforth (Herself) Juliette Erdtsieck (Herself - Cheetah Expert) Dominic Moss (Himself - Johannesburg Zoo) Coert Kruger (Himself - Physician) Willie Tyson (Himself - Pittsburgh Zoo) Phil Sullivan (Himself - Horse Owner) John Mcgregor (Himself - Orange Country Fire Department) Originaltitel: Untamed and Uncut Regie: Steve Klayman Drehbuch: Ken Davis, Maria Solis, Cindy Vandor

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 378 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 153 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 108 Min. Flash Gordon

SciFi-Film

Das Erste 01:55 bis 03:43

Seit 83 Min.