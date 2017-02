Animal Planet 01:40 bis 02:25 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Der Unterwasser-Einsatz USA 2011 Merken Das hätte böse ins Auge gehen können! Beim Betanken der "Gojira" auf offener See unterläuft den Umwelt-Aktivisten ein folgenschwerer Fehler: Im Eifer des Gefechts - Paul Watson und seine Anhänger wurden von zwei Harpunenschiffen verfolgt - hat sich an der "Steve Irwin" eine Sinkleine gelöst und um die Schiffsschraube des Trimarans gewickelt. Mit der gleichen Technik setzen die Umweltschützer normalerweise die Walfänger außer Gefecht, doch nun hat es sie selber erwischt. Ein Taucher muss ins eisige Wasser der Antarktis, um das Boot schnellstmöglich wieder flott zu machen. Ohne die "Gojira" haben die Umweltschützer nämlich kaum eine Chance, die großen Fabrikschiffe der Japaner ausfindig zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Watson (Himself -Captain) Benjamin Wilson (Himself - Quartermaster) James Brook (Himself - Bosun) Simon Ager (Himself - Crew Member) Kevin McGinty (Himself - Bosun) Alex Cornelissen (Himself - Captain) Chris Aultman (Himself - Helicopter Pilot) Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore