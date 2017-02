Animal Planet 00:05 bis 00:50 Natur Yankee Jungle - Die Wildtierfarm Freddies Geburtstag USA 2014 Merken Löwen, Lamas und Lemuren: Mitten im bewaldeten Bundesstaat Maine, im äußersten Nordosten der USA, betreiben Bob und Julie Miner ihre eigene Wildtierfarm, das "D.E.W. Animal Refuge". Was vor über 30 Jahren mit einem kränkelnden Känguru begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem tierischen Großprojekt entwickelt. Vom heimischen Paarhufer bis zum exotischen Totenkopfäffchen, vom Bären bis zum Ziegenbock: Heute leben über 200 Tiere in der Obhut des Nordstaatler-Ehepaars. "Yankee Jungle" begleitet Vietnam-Veteran Bob und seine Frau Julie bei ihrer abenteuerlichen Lebensaufgabe - das Königreich für heimatlose Tiere am Laufen zu halten! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Yankee Jungle