Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Kein Entkommen USA 2011 Merken Ökoterroristen oder moderne Helden? Die Aktivisten der Umweltorganisation "Sea Shepherd" nennen sich selbst "Modern Day Pirates" und haben sich dem Kampf gegen japanische Walfänger verschrieben. Mit ihren Aktionen wollen die Tierschützer nicht nur auf das Abschlachten von Robben, Delphinen und Walen hinweisen, sondern diese Grausamkeiten generell verhindern. Ihr Gründer Paul Watson kämpft seit über 30 Jahren gegen die Tötung der Meeressäuger - und das mit allen Mitteln. Nur Gewalt gegen Menschen ist für ihn tabu. Die Methoden der Tierschützer sind ebenso umstritten wie das Argument der Walfang-Lobbyisten, die Tiere angeblich nur zu wissenschaftlichen Zwecken zu In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex Cornelissen (Himself -Captain) Lockhart Maclean (Himself - Captain) Matthew Smith (Himself - Deckhand) Chris Aultman (Himself - Helicopter Pilot) Benjamin Potts (Himself - Small Boat Driver) Peter Hammarstedt (Himself - 1st Mate) Chad Halstead (Himself - Small Boat Driver) Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore