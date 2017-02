Animal Planet 16:30 bis 17:15 Dokusoap Der Katzenflüsterer Vincent liebt die Freiheit USA 2014 Merken Jackson Galaxy trifft sich mit Andy, Alyssa und deren Kater Tosh. Seitdem Andy bei Alyssa wohnt, werden er und seine Tochter von Tosh dermaßen schikaniert, dass er am liebsten wieder ausziehen würde. Der dreijährige Stubentiger kratzt, beißt, faucht und knurrt, bis alle in Deckung gehen. Vor allem das neunjährige Mädchen hat unter Tosh zu leiden und bereits einige böse Verletzungen davongetragen. Seit der Kater quer über Annettes Auge gekratzt hat, traut sie sich nicht mehr in seine Nähe. Aus diesem Grund möchte Andy das Fellmonster am liebsten ins Tierheim abschieben, doch Alyssa hofft auf Jackson und seine Fähigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell