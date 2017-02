Animal Planet 05:40 bis 06:25 Dokusoap Fang den Wels! USA 2011 Merken Trotz jeder Menge Gel stehen den Jungs aus der Großstadt die adrett frisierten Haare zu Berge. Doch es gibt kein Zurück mehr: Die Mutprobe, die Kevin und Joe jetzt blüht, müssen sie durchziehen. Dabei ist das Landleben überhaupt nicht ihr Ding. Daheim brauchen die Freunde fürs tägliche Styling mehr Zeit im Bad als ihre Frauen. Und das schlammige Flusswasser, in das sie jetzt Schulter an Schulter mit den anderen Hobby-Anglern waten, ist ihnen gar nicht geheuer. Aber es geht schließlich nichts über ein echtes Naturerlebnis! Also beißen die "Metro-Sexuals" aus Chicago die Zähne zusammen, und hoffen, dass die fetten Welse ihren Arm als Köder verschmähen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hillbilly Handfishin?