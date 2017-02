ZDF 04:10 bis 04:55 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 325 Endstation Hostel D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Eine junge Reisejournalistin wird tot aufgefunden. Bereits am Vorabend wurde sie von ihrem Freund, Johannes Breuer, als vermisst gemeldet. Eine erste Spur führt die SOKO zu einem Hostel. Sowohl die Betreiber als auch der Koch wirken verdächtig. Toms Tochter Jackie nimmt ausgerechnet in diesem Hostel einen Job an. Doch als auch Johannes Breuer beginnt sich einzumischen, gerät sie zunehmend zwischen die Fronten. Tom ist in Sorge um seine eigensinnige Tochter. Aber schließlich ist es Jackie, die im Alleingang die entscheidende Entdeckung macht: ein Video, das die Reisejournalistin kurz vor ihrem Tod zeigt - zusammen mit ihrem Mörder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Nilam Farooq (Olivia Fareedi) Daniel Steiner (Lorenz Rettig) Johannes Suhm (Johannes Breuer) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Ulf Tschauder Kamera: Roman Nowocien Musik: George Kochbeck