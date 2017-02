ZDF 10:15 bis 10:40 Trickserie Bibi und Tina Folge: 11 Ein Pony zum Knuddeln D 2007 Stereo Untertitel Live TV Merken Ein fremdes Pony steht allein am Tor des Martinshofs. Aber es ist nicht der einzige unangemeldete Gast. Im Pferdestall nistet sich heimlich ein Mädchen ein. Es stibitzt Brot und Käse aus der Küche. Am Morgen zeigt es sich kurz am Frühstückstisch der Martins, um gleich darauf zusammen mit dem knuddeligen Pony zu verschwinden. Bibi und Tina spüren die beiden Ausreißer auf und erfahren von einem großen Problem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi und Tina Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Elfi Donnelly Altersempfehlung: ab 6