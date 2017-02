ZDF 07:25 bis 07:45 Trickserie Peter Pan - Neue Abenteuer Folge: 47 Wassernot in Nimmerland F, IND, D 2010-2013 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Wassernot in Nimmerland: Nimmerland droht zur Wüste zu werden. Die Quelle, aus der alles Wasser kommt, ist versiegt. Während der Häuptling in Kontakt mit der Wasserfee treten will, sollen die Kinder den Wächter ablenken. Die Fee entfernt alle Verunreinigungen aus dem Wasser. Diese werden vom Megatrezila, dem Wächter der Quelle, gefressen und sammeln sich in seinem Schatten. Doch dann gibt es einen Felssturz, bei dem Megatrezila von seinem Schatten getrennt wird. Der Schatten flieht ins Freie und verschmutzt nun alles, was er berührt. Die Kinder hoffen, im Großen Buch hilfreiche Hinweise zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The New Adventures of Peter Pan Regie: Augusto Zanovello Drehbuch: Christelle Rosset, Sébastien Oursel Musik: Frédéric Talgorn

