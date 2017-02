ZDF 05:35 bis 06:00 Dokusoap Die Mädchen-WG: Ohne Eltern in den Schnee D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 19. Tag endet mit Tränen. Clara wird der baldige Abschied bewusst wie können die anderen sie trösten? Vorher aber sind Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly im höchsten Hochseilgarten der Welt. Dabei kommt Leona an ihre Grenzen. Endlich unabhängig und erwachsen - und der erste Urlaub ohne Eltern. Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer. Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Mädchen-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mädchen-WG